بيان من الجبهة الثورية السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّار وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

صدق الله العظيم

هود 113

قبل مرور اربع وعشرون ساعة من لقاء جمع بين الرفاق في حركتي تحرير السودان مناوي و العدل والمساواة أقدمت قوات مليشيات المؤتمر الوطني في هجوم متزامن على أكثر من موقع تابع لقوات حركة تحرير السودان في خرق واضح لوقف إطلاق النار المعلن من الجانبين

يأتي هذا التصعيد العسكري غير المبرر في وقت يعاني فيه حالة من الإحباط الدبلوماسي إثر استبع

اده من القمة الأمريكية الإسلامية و ظروفا داخلية يسيطر عليها الاحساس بالفشل داخليا جراء اختزاله للحوار الوطني وفق رؤية أحادية أدت إلى محاصصات قبلية وجهوية أدخلت البلاد في استقطاب دخيل على المشهد السياسي

طالبت حكومة المؤتمر الوطني في آخر جلسة للتفاوض على وقف العدائيات بالكشف عن مواقع قوات الجبهه الثورية في دارفور كمدخل للاتفاق ثم عادت وقالت إن الطلب قصد منه إحراج حركتي تحرير السودان و العدل والمساواة مدعين عدم وجود قوات لهما في دارفور رغم أن قوات الجبهه الثورية أمر لا يقبل الجدال

تؤكد الجبهة الثورية قدرتها على رد العدوان الغاشم وتلقين المعتدين الدرس تلو الاخر كما نؤكد للشعب السوداني الصابر حرصنا على السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور الأزمة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين

تناشد الجبهة الثورية المجتمع الدولي والاقليمي الإيفاء بتعهداته وردع النظام لخروقاته المتكررة ضد المعارضة المسلحة والمدنية

التوم هجو

نائب رئيس الجبهة الثورية

رئيس قطاع الإعلام و الناطق باسم الجبهه

مايو 2017/05/21