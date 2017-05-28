بيان مشترك بين حركة جيش تحرير السودان/قيادة مناوي و حركة جيش تحرير السودان/المجلس الإنتقالي.

هاجمت صباح الْيَوْمَ القوات الحكومية مدعومة بمليشيات الدعم السريع علي المواقع التي تحت سيطرة قوات الحركة وحلفائها من القوي الثورية في شمال دارفور في عين سيرو وسلسلة جبال شمال غرب كتم ، والمعروف ان هذه المنطقة بها قرى كثيرة ويسكنها أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء ، وقواتكم الباسلة تصدت لهذا الهجوم بكل شراسة وقوة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وحتي ه

ذه اللحظة تم حرق وتدمير اكثر من 13 عربة لاندكروز محملة بالاسلحة الثقيلة، ولازالت الأشتباكات متواصلة حتي لحظة كتابة هذا البيان ، وأدي هذاالهجوم الي نزوح عدداً كبير من سكان هذا المنطقة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقاٌ.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا الأشاوس

محمد حسن هارون

الناطق الرسمي للحركة

عبدالله أدم عبدالله (دريج)

الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي

28/مايو/2017م