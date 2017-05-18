بلاغ كاذب بوجود جسم مشبوه على متنها.. هبوط اضطراري لطائرة أردنية بالدوحة

هبطت طائرة الملكية الأردنية التي كانت متجهة من دبي الى عمان في العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم الخميس بعد قيام مسافر على متن الطائرة بإعلام طاقم الرحلة بوجود جسم مشبوه على متنها.

وقالت الملكية الأردنية في بيان صحفي أن قائد الطائرة وهي من طراز اير

باص 320 وعلى متنها 124 مسافراً قرر تحويل مسارها بعد سماع الخبر من المسافر والهبوط في أقرب مطار بحسب التعليمات المتعلقة بهذا الأمر، حيث يتوجب أخذ البلاغ على محمل الجد حفاظاً على سلامة المسافرين.

وأوضحت الشركة أنه تم إخلاء الطائرة من جميع المسافرين بعد هبوطها مباشرة وجرت عملية تفتيش دقيقة للطائرة وأمتعة الركاب من قبل السلطات الأمنية في مطار الدوحة حيث لم يتم العثور على شيء وتبين عدم صحة البلاغ.

وأضافت أن الطائرة تابعت رحلتها بالمسافرين الذين كانوا على متنها الى عمان، بعد إتمام الاجراءات الإدارية الأخرى، فيما جرى تسليم المسافر الذي تسبب بإزعاج الركاب وطاقم الطائرة وتحويل مسار الرحلة الى الجهات المختصة في قطر للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.