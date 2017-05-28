الفريق طه يبشر بزيارة ابوايفانكا لكرمة النزل ؟

الحلقة الخامسة ( 5 – 7 )

ثروت قاسم

1- الفريق والامير والرئيس ؟

في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، في الرياض ، على هامش قمة الرياض السنية ، قدم سمو الامير خالد بن فيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وأمير منطقة مكة المكرمة ورئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس ( أبو إيفانكا ) ، قدم الفريق طه عثمان ل ( أبو إيفانكا ) ، الذي صافحه بحرارة . حاولت المترجمة ان تتدخل للترجمة بين الفريق و( أبو إيفانكا ) ، ولكن سمو الامير ( فهمناها سليمان ) ، كما فهم ( أبو إيفانكا ) بان السودان ، الذي يمثله الفريق طه :

+ البلد الذي نزل فيه سيدنا آدم عليه السلام من الجنة بعد ان ذاق الشجرة . إذ تقول الاسطورة ان سيدنا آدم نزل في كرمة النزل ، ومن ثم صفة النزل المرتبطة بكرمة .

+ اثبتت الحفريات الاثرية السويسرية ان كرمة النزل

كانت اول مدينة في التاريخ الانساني .

+ كما اكدت هذه الحفريات ان إنسان كرمة النزل كان أول من إستأنس البقر الوحشي ، فيرجع له الفضل في اللبن الذي يشربه الانسان ، وفي لحم العجول التي يستمتع بأكلها الانسان ، من بين اشياء اُخر لم نقصصها عليك .

+ كان انسان كرمة النزل اول من إختاط الثياب ، وهو الذي علم الانسانية الخياطة ، كما تقول الاسطورة المرتبطة بالنبي ادريس ، عليه السلام ، وهو من اهل كرمة النزل .

+ عدد الاهرامات في السودان ، في دولتي كوش ومروي ، اضعاف مثيلاتها في مصر .

شكراً سمو الامير خالد ؟

اشار الفريق طه في رسالاته الواتسابية لاصدقائه الفرقاء حميدتي والشريف بأن ( أبو إيفانكا ) وعد بزيارة كرمة النزل ، مهبط النبي آدم عليه السلام .

2- الشرق الاوسط ؟

في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، إعتمدت القمة العربية الإسلامية الأمريكية بيانها الختامي الذي إحتوى على إعلان نوايا لتأسيس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ، وهو الاسم الرسمي لتحالف الناتو السني .

في الادبيات الامريكية عبارة ( الشرق الاوسط ) تعني الدول العربية + إسرائيل . كان هناك اقتراح بعد ابرام اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظنة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر 1993 بتغيير اسم جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الاوسط ، بضم اسرائيل كعضو مراقب كخطوة اولى .

إذن تحالف الشرق الاوسط او حلف الناتو السني يضم امريكا واسرائيل ، على الاقل كمستشاريين عسكريين لقوة التحالف العسكرية المكونة ، كخطوة اولى ، من 34 الف مقاتل .

حسب بيان اجتماع القمة ، فإن الهدف من تحالف الناتو السني الجديد هو ( تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم ) . يشرح البيان في نقاطه اللاحفة ان هذا الهدف ( تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم. ) يتم عبر الحاق الهزيمة بايران وحزب الله .

نعم … شكلت قمة الرياض ثاني أكبر عملية نهب مسلح في التاريخ بعد نهب امريكا المسلح للعراق ، وإغتيال اكثر من مليون عراقي سنبلة .

إذن كل هذا المولد والزيطة والزمبليطة والصفقات العسكرية المليارية تهدف في المبتدأ والمنتهى … إلى العدوان على ايران وحزب الله إستباقيا . وأضاف ( أبو إيفانكا ) حماس في خطبه ومواعظه الاستعلائية في الرياض واسرائيل .

اكد الفريق طه عثمان مشاركة السودان في حلف الناتو السني الجديد ، وذكر الجميع ان السودان قد ارسل 7 الف جندي لمحاربة الحوثيين وايران وحزب الله في اليمن في إطار عاصفة الصحراء ، التي هي جزء اصيل من حلف الناتو السني الجديد . شرح الفريق طه عثمان بان الهدف النهائي من عاصفة الصحراء هو تكثيف الضغط على إيران بما يضعفها ويعرقل مشروعها النووي ، قبل الهجوم العسكري المباشر والكاسح عليها من كتائب تحالف الناتو السني ال 34 الف .

كما لم ينس الفريق طه ان يذكر القمة بان جماعة الحوثي المارقة قد شنت هجوما في يوم السبت 20 مايو ضد القوات السودانية المتمركزة في صحراء ميدي في محافظة حجة، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 80 عسكريا سودانيا.

3- القضية الفلسطينية ؟

حسب البيان الختامي لقمة الرياض سوف تركز الدول العربية والاسلامية على حل القضية الفلسطينية عبر آلية ( من الخارج إلى الداخل ) .

تعني آلية ( من الخارج إلى الداخل ) ، التطبيع العلني بين الدول العربية والإسلامية من جانب ، واسرائيل من الجانب المقابل .

يمثل هذا التطبيع ( الخارج ) في الآلية المذكورة اعلاه .

تدعي ادارة ترامب ان هكذا تطبيع سوف يقود الى حل للقضية الفلسطينية مقبولاً للجميع ، عبر المفاوضات الثنائية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية .

يمثل هذا الحل عبر المفاوضات الثنائية ( الداخل ) في المعادلة المذكورة اعلاه .

ونزيدك كيل بعير.

هل تصدق يا حبيب إنه لم يسمح للرئيس محمود عباس مخاطبة قمة الرياض ، كما خاطبها الفريق طه عثمان وغيره من القادة الافارقة مثل محمد عبدالله محمد رئيس دولة الصومال ، حتى لا يخربوا مزاج ( أبو إيفانكا ) . يؤكد هذا الحدث الفارق ان القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية للعرب ، الذين صاروا يعتبرونها ، كما ترامب ، شأنا محليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

نسي القوم إن غزوة ناين الفن سببها فلسطين ، وشعور بن لادن ورهطه بظلم امريكا في دعمها لاسرائيل عمياناً ضد الفلسطينيين الضعفاء .

4 – الحرب على الارهاب ؟

( الحرب على الارهاب ) اختراع امريكي ، تملك امريكا حقوق الملكية الفكرية عليه ، تماماً كالكوكا كولا ، والهامبرجر وافلام الكاوبوي .

وجوه الإرهاب وجذوره متشابهة ولكن أقنعته كثيرة .

ياخذ زومبي او بعبع ( الحرب على الارهاب ) اشكالاً مختلفة ، ولكن الموضوع والمحتوى والهدف واحد لا يتغير .

والهدف ، يا حبيب ، هو ضمان امن وسلامة إسرائيل ، بتدمير اعدائها الحقيقيين والمتوهمين .

في عام 2003 ، شعرت اسرائيل بخطر صدام عليها ، وصرفه مكافأة مقدارها 20 الف دولار لعائلة كل إستشهادي فلسطيني .

اخترعت امريكا كذبة اسلحة الدمار الشامل ، والصقتها على جبين صدام . اكد رئيس الوزراء البريطاني بلير ، واحد جريوات الرئيس الامريكي بوش الابن ، بان صدام يمكنه تدمير بريطانيا في 45 دقيقة باسلحة الدمار الشامل في مخازنه .

في عام 2003 ، دمرت امريكا عراق صدام ، وقتلت اكثر من مليون عراقي ، ولم يقل اي عربي ان هذا ارهاب ، بل مولت الاعراب عدوان امريكا على عراق صدام .

قدمت امريكا العراق على طبق من ذهب لايران ، كيتن في صدام ، وعشان تاني .

التفتت امريكا ذات اليمين وذات الشمال ، فوجدت اسرائيل في اتفاقيات سلام مضمونة امريكياً مع مصر والاردن ، ووجدت بقية الدول العربية في دمار كامل ، وبالتالي لا تشكل اي خطر على اسرائيل … من العراق حتى ليبيا مرورا بسوريا واليمن والصومال .

اكتشفت امريكا ان الخطر الوحيد والحصري على اسرائيل ياتي من ايران ، وحليفاتها حزب الله وحماس .

عزفت امريكا على معزوفة ( الحرب على الارهاب ) ، التي تعني هذه المرة ايران وحزب الله وحماس . بدأت شيطنة ايران وتصويرها كزومبي مخيف ، لتخويف الدول العربية منها ومن شرها المزعوم .

تمت شيطنة امير قطر عندما اقترح الحوار مع ايران ، وهي بلد مسلمة جارة اكد له رئيسها حسن روحاني التزام ايران بامن واستقرار الدول العربية ، وبالاخص الخليجية. ولا تزال شيطنة الامير مستمرة ، ودعا البعض لعزله ، فقط وحصرياً لانه نادى بالحوار مع ايران .

فتأمل !

استولدت امريكا نتيجة حربها على عراق صدام زومبي داعش ونفخت فيه لكي تحارب به ايران في العراق وسوريا .

انقلب سحر داعش على الساحر الامريكي ، وكان اخر تجلياته حادثة مانشستر في بريطانيا .

في المحصلة : في يوم الاحد 21 مايو 2017 ، عقدت امريكا قمة الرياض لتدشين حلف الناتو السني الجديد لمحاربة ايران وحزب الله وحماس ، لضمان امن اسرائيل الابدي .

وبهلت الدول العربية البتروريالات بمئات المليارات لمحاربة زومبي ايران الذي اخترعته امريكا من العدم .

وأذن مؤذن :

( فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ……………… يغلبوووون ) !

نواصل في الحلقة السادسة …

Facebook page :

https://m.facebook.com/tharwat.gasim

Email:

tharwat20042004@gmail.com