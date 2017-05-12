من الذاكرة الشعرية (4)
الفارس الهمام
شريف آل ذهب 2003م
الفارس الهُمام قام وسّرج جوادو
شدّ اللجام وانطلق ودّع أصحابو
خلّى كُتُر الكلام جافى جَفْنُو المنام
ساد سِِيِرتُو في الأنام خلاص شَلَع بُرّاقُو
اكتمل زي بدر التمام دائر ما يدور طوّق بِلادو
نزل زي المطر عمّ السهول والوديان هدر سحابو
غطّى أعالي الجبال غي
ماً كثيف الكل يهابُو
يا الداير الشر لي بلدنا اليوم يومك والله جابُو
أخير تَنَتْر بعيد تجرجِرِ كِلابك وراك –
قِدّامك نُموراً كل وحوش الغاب تهابو
ديلك هناك نونهم كبير زي هلال رمضان –
عُبّاد صُوّام قُوّام ليلهم لي صباحو
الفارس خلاص نجمُو بان وضوّا سماء بلادو
نجماً كبير في الغرب معروف (بالضيف يحِلِّ جُرابُو)
(الزهرة) نجماً كبير باين في السماء معروف تجاهو
نِحِنا ما طُلاب جاه لكن البلد لازم يتعرف مين أسيادو
البدور الإنصاف خلِّيهُو يقبل بكل الحقوق _
وما تكون أنصاف الحلول جوابو
المدارس لازم تقوم والجهل لازم يزول مع الجابو
والحواضر لازم تُعمّر تبقى عواصم تكبر في نظر أولادو
والقرى لازم تُشيّد وتُدعّم بإدارات الكل يهابو
التنمية لازم يعم كل البلد من غربو وشرقو وجنوبو لي شمالو
وليل الضيم الطويل لازم يرحل وتعلن شمس الحرية عن صباحو
عشان الكُل يبصر طريقو ويقرر مصيرو بإرادتو
نرجع جميعنا نبقى أيِد واحدة في وطن عزيز الكُل يهابو .