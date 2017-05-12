من الذاكرة الشعرية (4)

الفارس الهمام

شريف آل ذهب 2003م

الفارس الهُمام قام وسّرج جوادو

شدّ اللجام وانطلق ودّع أصحابو

خلّى كُتُر الكلام جافى جَفْنُو المنام

ساد سِِيِرتُو في الأنام خلاص شَلَع بُرّاقُو

اكتمل زي بدر التمام دائر ما يدور طوّق بِلادو

نزل زي المطر عمّ السهول والوديان هدر سحابو

غطّى أعالي الجبال غي

ماً كثيف الكل يهابُو

يا الداير الشر لي بلدنا اليوم يومك والله جابُو

أخير تَنَتْر بعيد تجرجِرِ كِلابك وراك –

قِدّامك نُموراً كل وحوش الغاب تهابو

ديلك هناك نونهم كبير زي هلال رمضان –

عُبّاد صُوّام قُوّام ليلهم لي صباحو

الفارس خلاص نجمُو بان وضوّا سماء بلادو

نجماً كبير في الغرب معروف (بالضيف يحِلِّ جُرابُو)

(الزهرة) نجماً كبير باين في السماء معروف تجاهو

نِحِنا ما طُلاب جاه لكن البلد لازم يتعرف مين أسيادو

البدور الإنصاف خلِّيهُو يقبل بكل الحقوق _

وما تكون أنصاف الحلول جوابو

المدارس لازم تقوم والجهل لازم يزول مع الجابو

والحواضر لازم تُعمّر تبقى عواصم تكبر في نظر أولادو

والقرى لازم تُشيّد وتُدعّم بإدارات الكل يهابو

التنمية لازم يعم كل البلد من غربو وشرقو وجنوبو لي شمالو

وليل الضيم الطويل لازم يرحل وتعلن شمس الحرية عن صباحو

عشان الكُل يبصر طريقو ويقرر مصيرو بإرادتو

نرجع جميعنا نبقى أيِد واحدة في وطن عزيز الكُل يهابو .