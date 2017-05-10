السودان : تغريم أجنبي استخرج رقماً وطنياً وتجاهل اخرين استخرجوا الجواز السوداني

غرمت محكمة البيئة والعوائد بمجمع محاكم الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبد الحافظ محمد، الاثنين الماضي أجنبياً مبلغ (2.500) جنيه، وبالعدم السجن شهرين، لمخالفته قانون الجوازات والهجرة حسب ما اوردته صحيفة اليوم التالي السودانية.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم وبواسطة شخص قام باستخراج الرقم الوطني وهو أجنبي وتم اكتشافه بواسطة أمن الوثائق وأخضع للتحقيق، وتم تدوين بلاغ في مواجهته، ووجدت المحكمة أن الأدلة والبينات المقدمة كافية لإدانة المتهم وقضت عليه بالغرامة.

ي ذكر ان المئات من السوريين وجنسيات عربية اخرى حصلوا

ليس فقط على الرقم الوطني ولكن ايضا على الجواز السوداني.