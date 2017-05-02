السلطات الامنية تطلق سراح الناشط محمد حسن البوشي

أفرجت السلطات الامنية السودانية ظهر الإثنين1مايو2017 عن الناشط محمد حسن بوشي بعد فترة اعتقال استمرت اكثر شهرين على ان يمثل اليوم الثلاثاء 2 مايو أمام سلطات الاعتقال؛ كما طلب منه دون تحديد أسباب الاستدعاء.

واعتقل البوش في 11 فبراير 2017 على خلفية مشاركته في دعوات للعصيان المدني أواخر العام 2016 ورسائل موجهة للشباب يعتقد انها حفز الكثيرين من الشباب للعصيان برسائل م

ؤثرة، مع فضح مستمر لأساليب نظام البشير عبر مواقع التواصل وعبر في بعض القنوات العربية التي تحدث من خلالها بجرأة أزعجت هذا النظام الذي لم يكف بوشي من الدعوة لمواجهته طوال السنوات الفائتة.