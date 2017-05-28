الرئيس الغيني رئيس الإتحاد الافريقي يبحث بالخرطوم أوضاع القارة الأمنية

وصل الخرطوم الأحد، رئيس جمهورية غينيا، رئيس الاتحاد الافريقي لهذه الدورة، الفا كوندي، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات مع البشير حول الأوضاع في القارة الأفريقية.

ويعقد البشير وكوندي مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي بالخرطوم، كما يتضمن برنامج الرئيس الغيني زيارات لعدد من المؤسسات، ويلتقي بعدد من المسؤولين في الدولة.

وقال وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، في تصريحات نقلت

ها وكالة السودان للأنباء، الأحد، إن زيارة الفا كوندي، إلى البلاد جاءت بدعوة رسمية من الرئيس عمر البشير.

واضاف “خلال الزيارة ستتم مناقشة قضايا مهمة تتعلق بالقارة الافريقية خاصة ما يجري في دولة جنوب السودان، وليبيا، ودور وموقف السودان من هذه القضايا”.

كما سيتم عقد جلسة مباحثات للتشاور في العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية.