الدكتور جبريل ابراهيم : وثيقة الدوحة عائقا لعملية السلام في دارفور

جم: صوت الهامس : قال الدكتور جبريل ابراهيم محمد رئيس رئيس حركة العدل والمساواةالسودانية ان وثيقة الدوحة التي تتمسك بها قطر والنظام السوداني تشكل عائقا امام العملية السلمية في دارفور نسبة لأنقضاء عمرها واليات تنفيذها ، مبينا ان النظام السوداني والوساطة لم تقدم اي افكار جديدة حتي الأن للدفع بالعملية السلمية .‬

‎‫ وحسب تصريح نقلته صحيفة ”صوت الهامش” الجمعة، قال جبريل إبراهيم ان حركته تكُن التقدير للقيادة القطرية ولا تمانع في ان تستمر قطر بدور الوساطة بجانب الوسطاء الاخرين ، مبينا انهم تقدمو برؤية جديدة لحل الأزمة في دارفور . ‬

وكانت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 20111 بين الحكومة السوداني

ة وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي ، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة.

‎‫واضاف جبريل ان تحقيق السلام يتطلب إرادة سياسية تخاطب جذور المشكلة بتجرد وبعيدا عن المصالح الحزبية وكراسي الحكم ، واذا توفرت الإرادة فأن السلام في متناول اليد ، اما اذا واصل النظام في نهجه القديم بشراء الذمم واسترضاء الأفراد فمن الصعب الحديث عن السلام.‬

‎‫هذا ونفي جبريل بأن المجتمع الدولي يمارس ضغوط عليهم مبينا ، إنهم يبحثون عن السلام لوضع حد للمعاناة التي يعيشها أهالي دارفور في معسكرات النزوح واللجوء وكل أنحاء الأقليم ، مضيفا ليس هناك حاجة للضغط علينا لان السلام لأ يحتاج الي توصية .‬

وتقاتل حركة العدل والمسصوت الهامشاواة بجانب حركتا تحرير السودان “مناوي” و”عبدالواحد” الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ العام 2003 ضمن تحالف الجبهة الثورية السودانية .