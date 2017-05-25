الدكتورة أماني الطويل : السودان افتعلت أزمة لتبرئة موقفها المضاد لمصر في سد النهضة

أكدت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بالشئون الإفريقية، أن هناك توجها رسميا من قبل دولة السودان لافتعال أزمات مع مصر، بداية من الحديث حول “حلايب وشلاتين” وصولا إلى أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر تتجاهل سياسية التشاور التى تم الاتفاق عليها بين البلدان، وأن العلاقات المصرية السودانية شهدت العديد من الأزمات على مدار التاريخ لكنها استطاعت تجاوزها.

وأضافت “الطويل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”،

المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر2″، اليوم الأربعاء، أن السودان تنحاز فى أزمة سد النهضة للجانب الأثيوبي وتوقف ضد مصالح الدولة المصرية، مشيرة إلى أن السودان قامت بافتعال اتهاماتها لمصر لتبرئة ذاتها من موقفها السلبي غير الداعم للمصلحة المصرية.

وأشادت الخبيرة بالشئون الإفريقية، بسرعة رد وزارة الخارجية المصرية على اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير بدعم مصر حركات التمرد الدارفورية، حتى لا نعطي السودان فرصة للوصول لهدفها فى افتعال الأزمات.

صدى البلد