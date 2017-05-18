الخارجية السودانية : البشير سيزور الرياض ولا ندري هل سيلتقي بترامب أم لا.

جنيف (رويترز) – قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور يوم الأربعاء إن الرئيس عمر البشير سيحضر اجتماعا في السعودية يوم السبت وهو نفس اليوم الذي سيزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة لكن لم يتضح ما إذا كان البشير سيلتقي بالرئيس الأمريكي.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية القبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويتجنب الزعماء الغربيون الاجتماع به وسيمثل أي اتصال مباشر بينه وبين ترامب مفاجأة للأوساط الدبلوماسية على الرغم من تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم في الشهور الأخيرة.

وزيارة ترامب إلى السعودية يوم السبت هي المحطة الأولى في أ

ول جولة خارجية للرئيس الأمريكي منذ توليه السلطة وتشمل إسرائيل وأوروبا.

وقال الوزير للصحفيين في جنيف “في مسألة المصافحة بين ترامب والبشير لا يمكن لأحد أن يدعي أي شيء لكن على أي حال وجه السعوديون دعوة للرئيس البشير لحضور ذلك المؤتمر”.

وتابع يقول “نتمنى أن يسير كل شيء وفقا للخطة ونتطلع إلى تطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة” مضيفا أنه سيسافر مع البشير إلى الرياض يوم الجمعة.

وعندما سئل هل يتمنى أن يتصافح الزعيمان قال غندور “ليس لدي أحلام وإنما آمال وأتمنى أن تتحقق”.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عام 2008 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الرئيس السوداني، الذي أتى إلى السلطة عام 1989 في انقلاب سانده الإسلاميون والجيش، الاتهامات ويواصل السفر للخارج.

ووصف غندور المحكمة الجنائية الدولية بأنها “أداة سياسية”.

ووصف غندور المحكمة الجنائية الدولية بأنها “أداة سياسية” تستخدم ضد السودان وقال إن الخرطوم ترغب في الانفتاح على التجارة وتؤيد الجهود الدولية لمحاربة الإسلاميين المتشددين في المنطقة.

كما حث الولايات المتحدة على لعب دور أكبر في صنع السلام في سوريا واليمن. ويشارك جنود سودانيون في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ويساعد السودان أيضا في تدريب جنود من الجيش اليمني.

ونفى غندور تقارير ذكرت أن السودان يشارك عسكريا في ليبيا أو أنه ساعد في تزويد المعارضين الذين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد بصواريخ مضادة للطائرات