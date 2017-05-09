الجواز السوداني تاسع أضعف الجوازات بالعالم

جاء ال جواز السودانى كتاسع اضعف الجوازات فى العالم ، بحسب مؤشر هينلي وشركائه لقيود التأشيرات لعام 2017.

وأصدرت مؤسسة هينلي وشركائه وهي مؤسسة متخصصة في مجال الإقامة والمواطنة مؤشرها الثاني عشر لقيود التأشيرات هذا العام، والذي يشكل تصنيفاً عالمياً للدول من حيث حرية السفر التي يتمتع بها مواطنوها، مبنياً على عدد الدول التي يمكن لهم دخولها بدون تأشيرة. وتقوم المؤسسة بتحليل نظم التأشيرات العالمية لترتيب الدول، وتصدر مؤشرها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للن

قل الجوي (IATA) الذي يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم لمعلومات السفر، تنشر سنوياً.

وحلل المؤشر هذا العام 199 بلداً، رتبوا في 104 خانة من الأفضل للأسوأ . وجاءت افضل الدول على التوالى : المانيا ، السويد ، الدنمارك ، فنلندا ، ايطاليا ، اسبانيا ، الولايات المتحدة الامريكية ، النمسا ، بلجيكا ، فرنسا . وجاء السودان في الخانة 97 كتاسع أسوأ البلاد بعد أفغانستان، العراق، باكستان، سوريا، الصومال، ليبيا، اليمن وإرتريا.

(المصدر أدناه):https://henleyglobal.com/files/download/hvri/HP_Visa_Restrictions_Index_170301.pdf

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218097

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217404

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217898 http://www.hurriyatsudan.com/?p=217839 http://www.hurriyatsudan.com/?p=206540 http://www.hurriyatsudan.com/?p=220301