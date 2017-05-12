( التضخم ) يسجل 34.81 نقطة في شهر أبريل بزيادة 0.39

الخرطوم (سونا) – سجل معدل التغير السنوي ( التضخم ) 34.81 نقطة في شهر أبريل بزيادة 0.39% عن شهر مارس الذي بلغ فيه معدل التضخم 34.68نقطة .

سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر ابريل 737.98 نقطة بارتفاع قدره 14.90عن شهر مارس، كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بمقدار 26.06 في ابريل.

ووفق ما جاء في النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز المر

كزي للإحصاء وفي قراءة حركة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أبريل فإن الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في تصاعد مستمر بنقاط متابينة وتغييرات شهرية متفاوتة، وسجل أعلى تغيير شهر نوفمبر 2016 ، وكانت النسبة 8.54% ، وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية، وتراجعت النسبة في مارس العام الماضي إلى 1.0% لترتفع النسبة مرة أخرى في ابريل إلى 2.06 .

وساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات في الارتفاع العام بنسبة 1.91 ، بينما ساهمت المجموعات السلعية والخدمية الإحدى عشرة الأخرى بنسبة 0.16 مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود. ارتفعت بنسبة 0.04% ، فيما ساهمت باقي المجموعات السلعية والخدمية التسع الأخرى مجتمعة بنسبة 0.07 بين ارتفاع طفيف واستقرار.

ساهمت المجموعات السلعية والخدمية الإثني عشر في معدل التغيير السنوي بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 75.44% ، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.14% ، مجموعة الاتصالات 1.31% .

ووفق نشرة الإحصاء فإن الرقم القياسي العام لأسعار الريف ارتفع في شهر أبريل بمقدار 17.88 نقطة، وفي الحضر سجل ارتفاعا بمقدار 12.01 نقطة . وسجل تصاعد معدل التغير السنوي (التضخم) لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر ابريل الماضي معدلات متفاوتة في ست ولايات، أعلاه كانت في غرب دارفور، وأدناه في الولاية الشمالية.