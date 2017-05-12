اعلان حكومة وثبة البشير ب 75وزيرا و65 عضوا برلمانيا جديدا

أعلن مساء الخميس 11مايو 2017 في الخرطوم حكومة وثبة البشير الجديدة والتي سميت باسم حكومة “الوفاق الوطني” وضخت الوثبة 31 وزيرا و44 وزير دولة، و تعيين 65 عضوا برلمانيا جديدا يضافوا الى ال 426 عضوا ومن أبرز الوزارات التي شهدت وجوها جديدة “الداخلية والنفط والمالية”.

واتسمت الحكومة بطابع المحاصصة بشكل واضح حيث شارك معظم القوى التي ارتضت حوار الوثبة الذي قاطعه عدد من قوى الاحزاب الحركات .

وفيما يلي قائمة الوزراء :

د. فضل عبد الله -وزيراً لرئاسة الجمهورية

أحمد سعد عمر- وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء

د. فيصل حسن ابراهيم – وزيرا بديوان الحكم الاتحادي

الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف- وزيراً الدفاع

الفريق شرطة دكتور حامد منان الم

يرغني – وزيرا للداخلية

بروفيسور إبراهيم غندور وزيرا للخارجية

بروفسير ابوبكر احمد عبد الرحيم وزيرا للعدل

د. أحمد بلال وزيرا للإعلام

الفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي





عبداللطيف أحمد محمد عجيمي وزيرا للزراعه والغابات

موسى محمد احمد كرامة وزيرا للصناعه

عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط والغاز

معتز موسى وزيرا للموارد المائية والرى والكهرباء

بشارة ارو وزيرا للثروة الحيوانية

مبارك المهدي وزيرا للاستثمار

المهندس مكاوي محمد عوض وزير الطرق والنقل والجسور

بروفسير هاشم محمد سالم وزيرا للمعادن

حاتم السر على وزيرا للتجارة

إدريس سليمان يوسف مصطفي وزيرا للتعاون الدولي

د. حسن عبد القادر هلال وزيرا لالبيئة والتنمية العمرانية

محمد ابوزيد مصطفي وزيرا للسياحة والحياة البرية

آسيا محمد عبد الله وزيرا للتربية والتعليم

بروفسير سمية محمد احمد ابوكشوة وزيرا للتعليم العالي

الطيب حسن بدوي – وزيرا للثقافة

أبوبكرعثمان ابراهيم – وزيرا للارشاد والاوقاف

مشاعر أحمد الدولب- وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية

بحر إدريس أبوقردة- وزيرا للصحة

أحمد بابكر نهار – وزيرا للعمل والاصلاح الاداري

د. الصادق الهادي المهدي – وزيرا لتنمية الموارد البشرية

د. تهاني عبدالله عطية – وزيرا للاتصالات وتكولوجيا المعلومات

د. عبد الكريم موسي عبد الكريم – وزيرا للشباب والرياضة

وشهدت مؤسسة الرئاسة تعديلات طفيفة بمغادرة مساعدي الرئيس جلال يوسف الدقير ود. التجاني السيسي.

وأصدر الرئيس عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين حسبو محمد عبد الرحمن، نائباً لرئيس الجمهورية وتعيين مساعدين للرئيس “محمد الحسن الميرغني مساعدا أول للرئيس، وإبراهيم محمود حامد وموسى محمد أحمد واللواء عبد الرحمن الصادق المهدي.

كما عين 65 نائبا برلمانيا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، لينضموا إلى 426 عضوا، هم أعضاء المجلس حاليا.

وتلا الفريق بكري حسن صالح قائمة بالوزراء ووزراء الدولة خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، مساء الخميس، قائلا إنه تم تعيينهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي.

وسمى المرسوم الجمهوري الفريق شرطة حامد منان محمد الميرغني وزيرا للداخلية والفريق د. محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الإقتصادي وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وزيرا للنفط والغاز، وبروفيسور أبو بكر حمد عبد الرحيم للعدل.

وحل مبارك الفاضل المهدي من حزب الأمة وزيرا للاستثمار وحاتم السر علي من الاتحادي الديمقراطي الأصل وزيرا للتجارة وإدريس سليمان يوسف من المؤتمر الشعبي وزيرا للتعاون الدولي وموسى محمد أحمد كرامة من المؤتمر الشعبي وزيرا للصناعة.

ومن الوجوه الجديدة في الوزارة بشارة جمعة أرو من حزب العدالة القومي وزيرا للثروة الحيوانية، وأبو بكر عثمان ابراهيم وزيرا للإرشاد والأوقاف وأسيا محمد علي إدريس من حزب التحرير والعدالة القومي وزيرة للتربية والتعليم وعبد اللطيف أحمد العجيمي وزيرا للزراعة والغابات وهاشم علي محمد سالم وزيرا للمعادن وعبد الكريم موسى عبد الكريم وزيرا للشباب والرياضة.

وأكد صالح في المؤتمر الصحفي أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة هو نفس عددهم في الحكومة السابقة ـ 31 وزيرا ـ، مع زيادة وزيري دولة لعدد وزراء الدولة لاستيعاب المشاركين في الحوار ليصبح عددهم 44 وزيرا.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم كان يحوز 67% من الوزراء في الحكومة السابقة و64% من وزراء الدولة، لكنه تنازل في الحكومة الجديدة عن 12 حقيبة “6 وزراء ومثلهم وزراء دولة”، بينما تنازل الاتحادي الديمقراطي عن وزير دولة.

وبرر صالح تأخر إعلان حكومة الوفاق الوطني التي كان ينتظر إعلانها منذ فبراير الماضي بالمشاورات الواسعة التي سبقت اعلان تشكيل الحكومة. وكشف عن تلقيهم لقوائم من الأحزاب المشاركة شملت 1500 شخصاً لتولى الحقائب الوزارية.

وقال معلقا على طول الزمن الذي استغرقته تلاوة الوزراء الجدد: “استغرقنا 63 يوما للتشاور وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 عاما لذا نحن نتفأل بذلك”.

وأشار إلى أن د. التجاني السيسي اعتذر عن تولى وزارة اتحادية وتم تقدير أسباب اعتذاره لكنه أكد أن حزب السيسي التحرير والعدالة القومي شارك بذات حصته في الحكومة ومنح وزارة التربية والتعليم ومنصب وزير دولة.

ودافع عن تسمية أحد العسكريين لوزارة المالية موضحا أنه كان مدنياً وعمل بالوزارة حتى وصل لمنصب رفيع بالوزارة قبل الانتقال منتدبا إلى القوات المسلحة، كما أنه يعمل استاذا جامعيا.

وبقي وزراء في مناصبهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة: فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، أحمد سعد عمر وزير رئاسة الوزراء، فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، الفريق أول عوض ابن عوف الدفاع، ابراهيم غندور الخارجية، أحمد بلال الإعلام، معتز موسى الموارد المائية والري والكهرباء، مكاوي محمد عوض النقل والطرق والجسور، حسن عبد القادر هلال البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، محمد أبو زيد مصطفى السياحة والآثار والحياة البرية، سمية أبو كشوة التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب حسن بدوي الثقافة، مشاعر الدولب الضمان والتنمية الاجتماعية، بحر إدريس أبو قردة الصحة، أحمد بابكر نهار العمل والإصلاح الاداري، الصادق الهادي المهدي تنمية الموارد البشرية، تهاني عبد الله الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسمى المرسوم الجمهوري 44 وزير دولة: الرشيد هارون آدم وزارة رئاسة الجمهورية، جمال محمد ابراهيم برهوم وطارق توفيق محمد وعثمان أحمد فضل واش لرئاسة الوزراء، ابوالقاسم إمام وعمران يحيى يونس ديوان الحكم الاتحادي، الفريق علي محمد سالم الدفاع، بابكر دقنة الداخلية، عطا المنان وحامد ممتاز الخارجية، تهاني تور الدبة العدل، ياسر يوسف الإعلام، عبد الرحمن ضرار ومجدي حسن محمد ياسين المالية، الصادق فضل الهإ صباح الخير وصبري الضو الزراعة، عبدة داؤود الصناعة، حمزة يوسف النفط الغاز، تابيتا بطرس الموارد المائية والري والكهرباء، مبروك مبارك سليم وجلال الدين رابح احمد البشير الثروة الحيوانية، أسامة فيصل الاستثمار، حامد محمود وكيل علي وابراهيم يوسف بنج النقل، أوشيك محمد احمد طاهر المعادن، الصادق محمد علي حسب الرسول التجارة، سمية ادريس أكد وحسين ابراهيم يوسف الهندي التعاون الدولي، عبود جابر البيئة، عادل حامد دقلو السياحة، عبد الحفيظ الصادق التربية والتعليم، التجاني مصطفى التعليم العالي، مصطفى تيراب وحسب الرسول أحمد الشيخ بدر الثقافة، نزار الجيلي المكاشفي وأحمد عبد الجليل النذير الكاروري الإرشاد والأوقاف، إبراهيم عادل إبراهيم الضمان والتنمية الاجتماعية، فردوس عبد الرحمن الصحة، خالد حسن ابراهيم وآمنة ضرار العمل والإصلاح الإداري، الطاهر عبد الرحمن بحر الدين وسراج الدين علي حامد تنمية الموارد البشرية، مصطفى أحمد محمود الشباب والرياضة وإبراهيم الميرغني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات