أول لقاء بين الرئيس الامريكي بنظيره الفرنسي في بروكسل

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، بالرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون خلال تواجدهم في بروكسل لحضور لقاء مع قادة الاتحاد الأوروبي على هامش قمة الناتو المنعقدة هناك.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لتبادل الرئيس الفرنسي التحية مع الرئيس الأمريكي وزوجته.

ووصل ترامب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الأربعاء، قبل

اجتماعات اليوم الخميس، مع قادة حلف شمال الأطلسي ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكان البيت الأبيض قد أكد عقب فوز ماكرون بالرئاسة، أن فارق السن بين ترامب السبعينى، وماكرون الثلاثينى، لن يمثل عائقا في التقارب بينهما حول القضايا الدولية.