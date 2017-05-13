أمانة الشباب والطلاب – بيان حول استهداف طلاب الهامش بجامعة بخت الرضا

في انتهاك سافر لحقوق الانسان، وفي عملية قمعية عنصرية ضد فئة معينة من الطلاب، قامت مليشيات وقوات أمن النظام بإعتقال عدد من طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا، بعد ان قامت هذه الوحدة الطلابية بتقديم قائمتها للمشاركة في انتخابات الاتحاد. حينها قامت المليشيات الامنية بمحاصرة الطلاب واعتقالهم بطريقة وحشية. أدناه اسماء الطلاب الذين تم اعتقالهم:-

1/كمال محمد ادم كلية الزراعة مستوي الخامس تاريخ الاعتقال 8/5 /2017

2/المقداد احمد الصيد كلية الزراعة المستوي الثالث تاريخ الاعتقال 9/5/2017

3/يونس جبريل يونس كلية الاداب المستوي الثالث 9/5/2017

4/عبدالباقي فضل السيد كلية الاقتصاد المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 9/5/2017

5/عاصم ادم ابوبكر كلية التربية المستوي خريج تاريخ الاعتقال 8/5/2017



6/ادم موسي محمد اداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 9/5/2017

7/فتح الرحمن عبدالله زراعة الكلية زراعة خريج تاريخ الاعتقال 8/5/2017

8/محمود محمد محمود كلية الاقتصاد المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 8/5/2017

9/مازن موسى كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 5/8/2017

10/النذير حسن كلية الزراعة مستوي اول تاريخ الاعتقال 8/5/2017

11/يوسف احمد يوسف كلية الزراعة المستوي الرابع تاريخ الاعتقال 8/5/2017

12/عبدالله ابكر كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 8/5/2017

13/نصرالدين ابوبكر يحيى كلية الزراعة المستوي الرابع 8/5/2017

14/عبدو الملك كلية الاداب المستوي الاول تاريخ الاعتقال 8/5/2017

15/شريف حامد كلية الزراعة المستوي الثالث تاريخ الاعتقال 8/5/2017

أمانة الشباب والطلاب تدين هذه العملية القمعية ضد الطلاب، والأعمال العنصرية المستمرة ضد فئة طلاب الهامش، وتحث المجتمع والمعارضة السودانية للوقوف مع هذه الفئة المستهدفة. التحية للقطاع الطلابي، الشهداء والمعتقلين والنشطاء على التضحية المستمرة، ولابد للقيد ان ينكسر

المهندس آدم أبكر عيسى – نائب أمين أمانة الشباب والطلاب

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