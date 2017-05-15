أفريقيا الوسطى :مقتل 30 مدنيا في هجمات استهدفت سكانا مسلمين

أعلن قائد بعثةالأمم المتحدةلحفظ السلام، بارفيت أونانجا، عن “مقتل نحو 30 مدنيّاً في سلسلة من الهجمات المتواصلة الّتي استهدفت السكان المسلمين في بلدة في جنوب شرق جمهوريةأفريقيا الوسطى”.

قال مسؤول أممي، قد أفاد سابقاً بأنّ “مقاتلي ميليشيات من الأقليّة المس

يحية في جمهورية أفريقيا الوسطى هاجموا قاعدة للمنظمة الدولية لليلة الثانية على التوالي بعد أسبوع من العنف، قتل فيه ستة من قوات حفظ السلام على الحدود الجنوبية الشرقية”.

يُذكر أنّ الوضع في أفريقيا الوسطى تدهور منذ كانون الأول عام 2013، إثر وقوع مواجهات في بانغي بين مسلّحي جماعة “سيليكا” الإسلامية ومتمرّدين مسيحيّين. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، إلى سقوط أكثر من ألف قتيل جراء النزاع، بينما اضطرّ نحو مليون شخص لمغادرة منازلهم.