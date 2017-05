مع ديفيد كاميرون ؟

ارفق صورة توضح المستر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق وهو جالس حافي القدمين ياكل في السمك والبطاطس مع زوجته في منتجع صيفي في بريطانيا ، يوم الاربعاء الماضي 24 اغسطس 2016 ، والمواطنون حولهما لا يلقون بالاً .

هذه الصورة تشرح لي نقطتين :

+ الاولى إن كاميرون لم يقتل ، لم يسرق ، لم يعذب ، لم يغتصب عندما كان في السلطة قبل شهرين ، ولم يكن مستبداً فاسداً كما زولنا البشير . ليس على عنقه ما يخاف منه او عليه .

+ النقطة الثانية ان الصورة تؤكد مقولة تشرشل ( النظام الديمقراطي اسؤا نظام حكم بإستثناء كل النظم الاخرى ) .

في يوم الجمعة 24 يونيو 2016 ، استقل كاميرون عربة رئيس الوزراء الحكومية الى قصر بكنكهام ليقدم استقالته للملكة . نزل كاميرون من العربة ، ورجع السائق بالعربة الى 10 دواننغ استريت .

بعد ان قدم كاميرون استقالته ، استقل تاكسي الى فندقه في لندن .

المعاش الشهري الاجمالي لكاميرون يبلغ 3333 جنيه استرليني قبل خصم الضرائب .

هل تذكرك ، يا حبيب ، هذه الصورة برئيس وزراء سوداني في الزمن الجميل :

+ لم يكن يسكن في منزل حكومي .

+ كان يستقل عربته الخاصة في مشاوريه الخاصة بعد ساعات العمل الرسمية .

+ كان يحول راتبه الشهري كرئيس وزراء لجامعة الخرطوم .

+ كان يرجع بواقي بدلات السفر الرسمية ، على قلتها او كثرتها ، لوزارة المالية .

+ كان يحول التبرعات التي تصله باسمه الشخصي من المواطنين لوزارة المالية .

+ وكما كاميرون ، لم يقتل ، لم يعذب ، لم يغتصب ، لم يسرق بل زوج بنته مريم المنصورة في حفل بسيط استمر لبضع ساعات وهو رئيس وزراء.

هؤلاء اهلي ، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا زول المجامع ؟

Daily Mail

Didn’t that bloke used to be the Prime Minister? David Cameron blends in with the crowd as he chomps down on his fish and chips in Cornwall

By Matt Dathan, Political Correspondent For Mailonline

Published: 17:13 GMT, 24 August 2016 |

David Cameron is enjoying his second holiday since quitting as Prime Minister lastmonth.

He was spotted chomping on fish and chips with his wife Samantha last night on Polzeath Beach in Cornwall – a favourite holiday spot for the former premier.

At the same time his successor Theresa May was returning from her Swiss hiking holiday to kick-start her Brexit plans.



+7

David Cameron was pictured enjoying his second holiday since quitting as Prime Minister last month, eating fish and chips on Polzeath beach in Cornwall last night