بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية – منطقة الخليج www.sudanjem.com

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بيان حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج حول أحداث جامعة الجزيرة

تدين حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج بأغلظ العبارات ما تعرض له طلاب دارفور بجامعة الجزيرة من قتل وتنكيل ونعوت عنصرية من قبل إدارة الجامعة ومليشيات حكومة المؤتمر الوطني, وذلك باستهداف كل من هو دار فوري أو أصوله دار فورية في عملية استهداف عنصرية ممنهجة وإستراتيجية تتبناها جهات عليا متنفذة في الدولة , ولم يكن لمدير جامعة بان يصف طلابه بالقرود لو لم يكن ذلك سياسة ترعاها جهات عليا في الدولة , كما أن استهداف طلاب دارفور بجامعة النيلين المتضامنين مع أخوتهم في جامعة الجزيرة لهو دليل آخر على هذا الاستهداف.

وإزاء هذا الاستهداف تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج الآتي :



* ضرورة القصاص لهؤلاء الأبرياء, و إن استهداف طلاب دارفور هي سياسة إستراتيجية لحكومة المؤتمر الوطني لذلك إن القصاص لهؤلاء الطلاب وغيرهم من أبناء شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان الذين مضوا إلى ربهم شهداء في سبيل حقوقهم المشروعة أصبح أمرا أكثر إلحاحا وعلى النظام تحمل ذلك وان مدير جامعة الجزيرة وغيره من القتلة هم أهداف مشروعة.

*جماهير شعبنا الأعزاء إن عدم القصاص لشهدائنا شجع نظام الإبادة الجماعية على المضي في سياسته في إبادة أبناء شعبنا لذلك إن الأمر اليوم في أن نكون أو لا نكون فلا خلاص إلا باستهداف هؤلاء القتلة وعلى رأسهم الراقص المعتل وأذنابه من مدير جامعة الجزيرة وغيرهم من هؤلاء القتلة..

* جماهير شعبنا السوداني الأبي إن هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد الوطن وأهله فالنظام اليوم لا عمل ولا نشاط له غير قتل المدنيين فان كل أنشطة الدولة تنحصر تماما في قتل المواطنين وتفتيت نسيجهم الاجتماعي ولهذا نحن ندعو كل الشرفاء الى العمل معا لوقف هذه المؤامرة التي قصد منها بالأساس ان يدفع بأهل دارفور بعيدا كما فعلوا مع جنوبنا الحبيب ولكننا نؤكد ان أهلنا في دارفور جزء أصيل وعمق استراتيجي لهذا الوطن وعلينا ان نقف ضد هذه المؤامرة الدنيئة التي يقودها هذا الراقص المعتل وزمرته.

*جماهير شعبنا الأبي ان مشكلة السودان في دارفور والنيل الزرق وجنوب كردفان ومناطق أخرى من الهامش السوداني التي تدور رحاها اليوم هي نتاج طبيعي لسياسة العنصرية والإقصاء التي تنفذه قتلة ابناء شعبنا فعلىنا جميعا ان نبين موقعنا من هذا الإجرام ليس هناك من منطقة رمادية اما مع القتلة ام مع الوطن والوطنيين من اجل بقاء هذا الوطن .

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عاشت جماهير شعبنا حراً أبياً

وعاشت العدل والمساواة السودانية

ولا نامت أعين الجبناء ومرتكبي الإبادة الجماعية

اعلام /حركة العدل والمساواة السودانية بمنطقة الخليج

jemgulf@gMlemail.com

09/12/2012