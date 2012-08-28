قرارات المجلس القيادى للحركة الشعبية لتحرير السودان المنعقد بجبال النوبة فى الفترة من 21الى 28 اغسطس الجارى

SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N)

OFFICE OF THE SECARTARY GENERAL.



قرارات إجتماع المجلس القيادى للحركة الشعبية لتحرير السودان

فوق قمم الجبال الشامخة

– الوضع الإنسانى والسياسى

– وحدة المعارضة وإسقاط النظام

– الإنتفاضة – مواصلة البناء التنظيمى

– التفاوض

– الوضع العسكرى

وصلاً لما إتصل من التقاليد المجيدة والراسخة للحركة الشعبية لتحرير السودان فى عقد إجتماعات مؤسساتها وسط الجماهير وفى المناطق المحررة وداخل السودان والتغلب على مصاعب الحرب والطبيعة التى لم تحول فى يوم من الايام عن اداء مهامنا . إجتمع قادة الحركة الشعبية من إدارة مدنية واهلية وقيادات النساء والنازحين والمجلس القيادى وقادة الجيش الشعبى فى الجبهتين الاولى والثانية على مدى اسبوع كامل من 21 الى 28 اغسطس فى إجتماعات تحضيرية ورسمية شارك فيها اكثر من (200) مائتيى من قادة الحركة الشعبية والجيش االشعبى فى قاعدة القائد الشهيد يوسف كوة مكى احد قادتنا الكبار وشارك فى الاجتماعات الرئيس ونائب الرئيس والامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان فى جبال النوبة بجنوب كردفان.

ووقف الاجتماع فى بدايته دقيقة حداد على ارواح شهداء السلام والديمقراطية والعدالة على إمتداد السودان ومن ثم قدمت ثلاثة اوراق فى الجلسة الإفتتاحية – ورقة الاستراتيجية وقد قدمها الرفيق مالك عقار وورقة الوضع الانسانى وتحليل وتقييم الوضع العسكرى وقدمها الرفيق عبد العزيز ادم الحلو وورقة حول الوضع السياسى وقضايا البناء والتحالفات والتفاوض وإسقاط النظام قدمها الرفيق ياسر عرمان ثم تم التداول والنقاش المستفيض وقدمت مقترحات واسئلة وتعليقات وبعدها إنعقد إجتماع المجلس القيادى وقدم الرفيق نيرون فليب تقرير حول مستجدات الوضع الانسانى والرفيق ابكر آدم إسماعيل تقرير حول التدريب السياسى ومعهد الدراسات الاستراتيجية وقدم الرفيق ديفيد كوكو تقرير نيابة عن لجنة صياغة القوانين كما قدم الرفاق سايمون كالو وياسر جعفر والرفيقة قمر عبدالله تقرير حول الادارة المدنية فى المناطق المحررة وبعد تداول مستفيض إستمر لمدة ثلاثة ايام خرج الاجتماع الموسع والمجلس القيادى بالاتى من ضمن قرارات اخرى :-

· الوضع السياسى :

– حيا الإجتماع وقف إجلالاً لمقاومة المدنيين الباسلة فى المناطق المحررة لعدوان النظام وحيا النازحين واللاجئين وصمودهم وقدمت مقترحات جديدة حول الوضع الانسانى

– ثمن الإجتماع اداء قيادة الحركة الشعبية طوال عام ونصف من فك الارتباط وعام ويذيد من بداية الحرب فى الجبهتين السياسية والعسكرية الامر الذى اوصل قضايا السودان والحركة الشعبية والمنطقتين لاعلى مؤسسة دولية (مجلس الامن ) وسلط الاضواء على الاوضاع الانسانية وإنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب .

– ثمن الإجتماع صمود الجيش الشعبى واداء قيادته العسكرية الرفيع فى وجه إستخدام كامل ترسانة الحرب للدولة السودانية تحت قيادة مجرمى الحرب من قيادات المؤتمر الوطنى .

– اشاد الاجتماع بتكوين الجبهة الثورية واكد على مواصلة بناء الجبهة الثورية وبناء تحالف إستراتيجى بين قوى الهامش فى كل السودان والقوى الديمقراطية والقوى الجديدة الراغبة فى بناء سودان جديد واكد الاجتماع اهمية وصواب شعار الاجتماع فى وحدة قوى المعارضة وإسقاط النظام وفتح الطريق نحو بناء دولة جديدة وحيا الاجتماع حركة الشباب والنساء والطلاب الجديدة وإنتزاع حقوق النقابات وتحريرها من قبضة المؤتمر الوطنى ودعى قيادة الحركة للعمل الوثيق مع هذه القوى على توحيد كافة قوى المعارضة .

حيا الاجتماع واشاد بصمود قادة واعضاء الحركة العاملين فى العمل السرى ولاسيما القيادات النسوية والمعتقلين ودعى لمواصلة البناء بصبر للحركة الشعبية فى كل الولايات ومواصلة العمل التنظيمى النوعى ودعى اعضاء الحركة الشعبية وقياداتها لمواصلة المشاركة فى الانتفاضة السلمية حتى إسقاط النظام .

– وحى الاجتماع اعضاء الحركة الشعبية فى المهجر وجموع السودانين فى المهجر ودول الشتات لوقفتهم وتضامنهم الذى لم ينقطع مع قضايا شعبنا فى الداخل ودعى لمواصلة العمل بكافة الوسائل الخلاقة .

· الوضع الإنسانى :

1/ قرر الاجتماع إستجابة لمطالب النازحين الذين بلغ عددهم اكثر من نصف مليون شخص نازح واكثر من ماتى الف من اللاجئين نتيجةً طبيعية لعرقلة النظام لمذكرة التفاهم مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية مرتين والآن وبعد مضى مايقارب الشهر على توقيعها وعدم تنفيذ اى من الخطوات الموقع عليها ومنها الفراغ من عمليه التقييم والتقدير فى إسبوعين ووضع الاليات خلال إسبوع لم يتم اى من ذلك ومن قبل رفض النظام المذكرة الاولى التى وقعت فى 18 فبراير الماضى وإستمر فى القصف الجوى والهجوم البرى على النازحين والقرى الامنة، وسيطرة حكومة المؤتمر الوطنى على عملية إرسال الطعام ورفضها إرساله من دول الجوار بحجة السيادة الوطنية! قرر الاجتماع إستجابة لمطالب النازحين ان لا سيادة وطنية لمجرمى الحرب وان الوفد التفاوضى للحركة الشعبية يجب ان يضع فى 4 سبتمبر القادم عند مراجعة الاتفاق بعد ان مرور شهر من التوقيع طلب النازحين بفتح المممرات الامنة ونقل الطعام عبر حدود من دولتى اثيوبيا وجنوب السودان كحل وحيد لماساة النازحين وإنهاء إستخدام الطعام كسلاح .

2/ قرر المجلس القيادى المطالبة رسمياً من الالية الرفيعة برئاسة الرئيس السابق تابو امبيكى السماح للرفاق الاتية اسمائهم للانضمام لوفد التفاوض وإتاحة الفرصة للحركة الشعبية لمزيد من التشاور مع كافة قياداتها واعضائها واصدقائها وهم :-

1/ إزدهار جمعة سعيد عضو المجلس القيادى رفعت عنها الإقامة الجبرية مؤخراً.

2/ عمر فضل عمر عضو المجلس التشريعى السابق لولاية جنوب كردفان والقيادى بالحركة والمعتقل منذ اكثر من عام والموجود الان فى سجن كوبر .

3/ علوية كبيدة قيادية وافرج عنها مؤخراً.

4/ عبد المنعم رحمة قيادى وكاتب حكم عليه بالاعدام وافرج عنه مؤخراً.

5/ خالد درجة قيادى ومعتقل بدارفور والامين العام للحركة الشعبية بغرب دارفور.

6/ عثمان ادروب رئيس الحركة الشعبية بولاية البحر الاحمرافرج عنه مؤخراً.

7/ نعمات جماع الامين العام للحركة الشعبية بالنيل الابيض افرج عنها مؤقتا ً.

8/ ولان الحركة الشعبية سوف تطرح قضايا التحقيق فى إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب وإستخدام الطعام كسلاح فإنها ترغب فى إجراء مشاورات مع معتقلين تم إنتهاك حقوقهم ومفرج عن بعضهم من ابناء المنطقتين ومنهم الدكتور بشرى قمر والاستاذة جليلة خميس كوكو الموجودة بالمعتقل وهم اصحاب مصلحة ومتضررين من ممارسات النظام وليس للحركة الحق فى التسامح مع اى من إنتهاكات حقوق الانسان والتحقيق الدولى المستقل ضرورى لعدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار هذه الانتهاكات فى مستقبل الاجيال القادمة والتحقيق يجب ان يشمل كل الاطراف بما فى ذلك الحركة الشعبية .

3/ ستطلب الحركة الشعبية من الالية الإفريقية الرفيعة السماح لها بإجراء مشاورات مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة المعارضة للنظام فى المنطقتين وعلى راسهم قوى الاجماع الوطنى ولاسيما الاحزاب المعارضة التى شاركت فى إنتخابات المنتطقتين .

كما ان الحركة الشعبية سوف توسع وفدها التفاوضى بإشراك ممثلين من المناطق المحررة ودول المهجر وخبراء وطنيين متى ما تطلب الامر ذلك .

· الإدارة المدنية :

راجع الاجتماع الادارة المدنية فى المناطق المحررة واشاد بما تم ووجه بتكوين جسم قومى لإدارتها وإكمال عملية بنائها بإستقلال تام للعمل المدنى .

· البناء التنظيمى :

وجه الاجتماع بتكوين لجنة لإكمال ترتيبات المؤتمر العام للحركة الشعبية واخرى لاجازة الدستور والمنفستو الجديد فى إجتماع المجلس القيادى القادم ولجنة للفراغ من إعادة هياكل مجلس التحرير القومى .

· الجيش الشعبى :

كلف الاجتماع رئيس هيئة الاركان وهيئته بإعادة هيكلة الجيش الشعبى كجيش تحرير وطنى وإتخاذ كافة الخطوات الرامية لذلك وإكمال الاستعدادات لهزيمة مخطتات المؤتمر الوطنى فى الصيف القادم .

· اللاجئين :

– تابع الاجتماع الاوضاع القاسية التى يمر بها المواطنين واعضاء الحركة فى مراكز اللجوء وإتخذ خطوات بالمساعدة فى تحسين اوضاعهم وإحترام قوانين الامم المتحدة فى ذلك .

– تابع الاجتماع اوضاع النازحين واللاجئين فى دارفور وإستمرار إنتهاكات وجرائم الحرب ضد مواطنى دارفور ودعى قيادة الحركة الشعبية للإسهام بفاعلية فى الحملة الداخلية والخارجية للوقوف مع اهل دارفور وحيا جماهير وطلاب نيالا البواسل ورهيد البردى .

· العلم :

– بعد فك الإرتباط إتخذ الإجتماع الاول للمجلس الإنتقالى للحركة الشعبية والذى عقد فى الخرطوم قراراً بتغيير العلم والرموز وإنفاذ لذلك قرر المجلس القيادى إعتماد العلم الجديد الموجود فى اعلى الصفحة الاولى لهذا البيان والذى يرمز فيه اللون الاسود لشعب وارض السودان واللون الابيض الاول للسلام الذى اعقب إتفاقية 2005 وإنهاء الحرب الاولى واللون الاحمر لشهداء تلك الحرب وضحاياها واللون الابيض الثانى للسلام الدائم القادم واللون الازرق لنهر النيل العظيم ولون المثلث الاخضر يرمز لمقدرات بلادنا الزراعية العظيمة والتنمية المستدامة والدائرة الحمرة فى منتصف المثلث ترمز الى شهدائنا وضحايا الحرب الثانية والمستمرة الان والنجمة ذات اللون الاصفر ترمز الى النجم الهادى الذى يقود نضالنا نحو السودان الجديد وندعو اعضاء الحركة الشعبية بالداخل والخارج لإعتماد هذا العلم بديلاً لعلمنا السابق كما ندعوهم إلى رفعه عاليا فى كل المناسبات ومنها المظاهرات على درب الانتفاضة .

– وسوف تصدر القرارات بتكوين اللجان التى اتخذها المجلس القيادى تباعاً.

ياسر عرمان

الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

جبال النوبة

فى 28/8/2012