السفير السوداني بلندن يقر بتقدم ثلاثة رياضيين سودانين بطلبات لجوء

فى الوقت الذى نفت فيه السفارة السودانية ببريطانيا خبر تقدم النجم العالمى وعداء ال٨٠٠ متر أبوبكر كاكى بطب لجوء لدى السلطات البريطانية، يأتى السفير عبدالله الأزرق ويصدر بياناً عبر فيه عن مدى إستيائه من الرياضيين السودانين الثلاثة الذين تقدموا بطلبات للجوء السياسى بلندن وفى الوقت نفسه أشاد بالشاب عبدالمنعم يحيى الوحيد الذى لم يتقدم بطلب للجوء على حد قوله وألمح أنه عاد إلى الخرطوم، إلا أنه لا توجد أى معلومات دقيقة تؤكد عودته، يذكر أن النجم كاكى لم يظهر فى الكرنفال عشية إفتتاح الأولمبياد يوم الجمعة