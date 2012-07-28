اعلان تحالف القوى الوطنية السودانية بمصر

بعد مشاورات عميقة مع كل الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي السوداني ؛ نحن ممثلو القوي السياسية السودانية في مصر ومنظمات المجتمع المدني والاهلي وشعراء وفنانين وصحفيين واعلاميين وكتاب وأطباء ورجال اعمال وشخصيات مستقلة وحركات شبابية وطلابية ؛ نعلن اليوم عن اِعلان تحالف للقوي الوطنية السودانية بجمهورية مصرالعربية ؛ وذلك انطلاقآ من قناعتنا الراسخة بضرورة العمل المشترك ؛ واِيماننا التام بقضايانا الوطنية ، وواجبنا النضالي يحتم علينا اِستعادة الحرية والديمقراطية لوطننا ، وتثمين الدور التاريخي المتعاظم لنضال شعبنا بشتي الوسائل ضد ديكتاتورية الانقاذ وسياساتها الخرقاء التي اوصلت البلاد الي حافة الانهيار الذي فاق كل المقاييس والخيال ؛ ان البؤس والعوز الذي يعيشه المواطن السوداني في ظل خطل سياسات الانقاذ الاقتصادية ،ادي الي الانقسام والتهميش والحروب المشتعلة في كل ارجاء الوطن ،اوصلتنا الي حالة كارثية شغلت الراي الدولي والاقليمي .لذلك كان لزامآ علينا ، ووطننا يمر بهذا المنعطف التاريخي ان نُحي الثورة الشعبية التي انتظمت في كل مدن وقرى السودان ،ونُحي حركات التحرر الوطني التي ارغمت علي حمل السلاح ، ونؤكد مساندتنا اللامحدود للهبة الشعبية التي التزمت ارجاء البلاد، ونعمل بكل جهد موحد من أجل تنسيق وتوظيف الطاقات والامكانيات ونوجهها وفق برامج محدد نحو حركة التغيير في السودان.

ويتوافق اِعلان التحالف مع استشراف الساحة السودانية للحظة من التوافق والاجماع الوطني ، يتصل التعبير عنه بوجوه مختلفة ، تؤكد كلها استفادة المجتمع السوداني من تجاربه الماضية في المعارضة والنضال ،كما تؤكد وعيه واكتمال نضوجه بما يبشر بمستقبل مشرق لاجيال السودان، وعلى راس تلك التطورات توقيع قوى المعارضة السودانية لوثيقة البديل الديمقراطي ،ودعوة الجبهة الثورية السودانية لتوافق وطني.واننا كقوى وطنية سودانية بمصر تواثقنا على استصحاب كل الوثائق التي صدرت من الاحزاب السياسية والحركات الموقعة على هذا الاعلان، والتي سترد لاحقآ ومن اهم اهداف هذا التحالف وحدة صف قوى المعارضة وتنسيق العمل المعارض وطرح وثيقة للمبادي وبرنامج عمل يوظف كل الامكانيات المتاحة ويوجهها نحو التغيير الشامل.

ونحن نعاهد شعبنا بأننا سوف نناضل موحدين بالوسائل التي تتطلبها المرحلة حتي يتم اِسقاط النظام الاستبدادي الذي قسم وطننا الحبيب..