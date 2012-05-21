عاجل: مليشيات المؤتمر الوطني تنتحل زي الحركة الشعبية وتهاجم المدنيين في جنوب كردفان

تلودي – سامي اسحق :مواصلة لعمليات القمع ضد المواطنين قامت مليشيات من المؤتمر الوطني ترتدي زي الحركة الشعبية وتهاجم المدنيين وتحرق القرى ,واشتكي عدد من المواطنين في قرى الواقعة جنوب وشمال غرب تلودي والعباسية بأن مليشيات ترتدي جيش الحركة الشعبية ولليوم الثالث على التوالي هاجمتهم ونفذت عدد من الاعتقالات وسط المدنيين , واضاف احد شهود العيان انهم يرتدون زي الحركة الشعبية ليوهم الناس ان الحركة الشعبية تهاجمنا من قبل امس حتى الساعة التي اتحدث اليك وهم يرهبوننا ولكننا نعرفهم حتى اهالي بعض هؤلاء نحن نعرفهم جيدا على حد تعبيره..

وناشد المواطنين المجتمع الدولي بالتحرك السريع لحمايتهم

يذكر ان حكومة المؤتمر الوطني غالبا ما يستخدم التموه لضرب المدنيين حيث كان في دارفور يطلوا طائراتها بلون طائرات اليونامنيد واليوم تستخدم زي الحركة الشعبية للتمويه