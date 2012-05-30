بمشاركة أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مائدة مستديرة بالدوحة تخلص الى حتمية التغيير في السودان

حسين التقىممثلي المجتمع الدولي بالدوحةو قادة الاحزاب و منظمات المجتمع المدني والفعاليات التي حضرت الورشة

بمشاركة حركة العدل والمساواة السودانية ممثلة في أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي أحمد حسين ادم ,خلصت مائدة مستديرة مغلقة ناقشت الأزمة السودانية في الدوحة إلى حتمية إحداث تغيير سلمي في السودان. وناقش مشاركون من مختلف التوجهات السياسية والجغرافية في البلاد يومي السبت والأحد الماضيين أوراق عمل حول أسباب الأزمة وسيناريوهات المخارج المحتملة. وشملت محاور المائدة المستديرة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

في فندق الريتز كارلتون؛ الأزمة الوطنية: الأبعاد والخسائر والمثقف والأزمة الوطنية وسيناريوهات المخارج المحتملة. وشارك من جانب الحكومة مطرف صديق، ومن القوى المعارضة الشفيع خضر والمحبوب عبد السلام، ورباح الصادق المهدي ومضوي الترابي ومحمد سليمان والواثق كمير، فضلاً عن نخبة من المفكرين والمثقفين والصحافيين

وعلى هامش الورشة التقى السيد أمين العلاقات الخارجية بممثلي المجتمع الدولي وقوى الاحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني التي شاركت في في الورشة , وتباحث معه سبل حل الازمة ووجهة نظر الحركة لحل الازمة السودانية التي اجمع الجميع بضرورة ذهاب حكومة المؤتمر الوطني.