أنباء عن زواج الرئيس السوداني عمر البشير للمرة الثالثة ..

شريف ذهب

أفادنا مصدر موثوق من العاصمة السودانية الخرطوم بأنّ الرئيس السوداني عمر البشير قد أقدم على عقد قرانه للمرة الثالثة ، و أكد ذلك المصدر بأنّ عقد قران البشير قد تم يوم الجمعة الماضي الموافق 27 أبريل المنصرف عقب صلاة الجمعة بمسجد القوات المسلحة وبحضور لفيف من كبار مسئولي الدولة بينهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الذي كان يرتدي زياً عسكرياً ، فيما قدم العريس ( الرئيس ) في وقت متأخر عقب انقضاء الصلاة .

وأكد المصدر ذاته بأن العروس تُدعى سارة وهي ابنة أحد كبار الضباط في القوات المسلحة السودانية .

ويذهب التفسير المنطقي لهذه الخطوة في اتجاه أنّها قد أتت بداعي التخفيف عن الضغوط النفسية التي يعانيها البشير جراء المشاكل الكبيرة التي يجابهها نظام حكمه وتهددها بالانهيار في أيه لحظة ومن بينها المعارك الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والتي انتهت بدخول قوات الجيش الشعبي والجبهة الثورية لمنطقة هجليج النفطية بجنوب كردفان قبل أن تنسحب منها مؤخراً ، والخناق الاقتصادي الناجم عن توقف ضخ النفط من تلك المناطق ، إضافة إلي شبه الحرب التي تلوح في الأفق مع دولة جنوب السودان في أية لحظة وقضايا أخرى كثيرة بينها هاجس المحكمة الدولية التي ما فتئت تؤرق مضاجعه.

ومن غير المستبعد أن تكون فكرة الزواج هذه قد تم ترتيبها من بعض كبار معاوني البشير بعد أن لاحظوا عليه علامات التوتر الحاد والتي تبدت ملامحه في نمط الألفاظ التي ظل ينعت بها خصومه أثناء هذه الأزمة ومن بينها لفظ ( الحشرات ) التي أطلقها على الحركة الشعبية ووصف ( العبيد ) المبطنة للجنوبيين التي نعتهم بها عند الإشارة إليهم بعدم الفهم بما لا ينقادوا إلا بالعصا ؟.

وكما أنه من غير المستبعد كذلك أن يكون والد العروس قد قام بإهداء ابنته للرئيس مستغلاً كل هذه العوامل والظروف

