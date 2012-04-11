عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل

إشتباكات وإطلاق نار كثيف داخل رئاسة جهاز الأمن والمخبارات السوداني

تفيد الأخبار الواردة اليوم ان إشتباكات شديدة وإطلاق نار كثيف داخل مباني جهاز الأمن والمخبارات السوداني وذلك في الطابق الخاص بقسم شئون ضباط جهاز الأمن والمخابرات وإثر ذلك قامت قوة من جهاز الأمن والمخابرات بتطويق مبني رئاسة الأمن ومنع الدخول أو الخروج لكافة عناصر جهاز الأمن بمن في ذلك كبار الضباط، تجيئ هذه الإشتباكات مماثلة لإشتباكات حصلت من قبل في ذات المبني نتيجة لخلافات المواليين لمعسكر علي عثمان محمد طه ومعسكر نافع علي نافع (أبو العفين).

وتعتبر هذه الإشتباكات نتيجة طبيعية لحالة الإنقسام الإثني والإستقطاب الجهوي الحاد لأقطاب نظام الإبادة الجماعية .

تفيد الأخبار ان هنالك إصابات بالغة وربما حالات موت داخل المبني لم يكشف عنها بعد، سنفيدكم بالمستجدات.