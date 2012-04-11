عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل

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نُشرت بتاريخ 11.04.2012 بواسطة jem

إشتباكات وإطلاق نار كثيف داخل رئاسة جهاز الأمن والمخبارات السوداني

تفيد الأخبار الواردة اليوم ان إشتباكات شديدة وإطلاق نار كثيف داخل مباني جهاز الأمن والمخبارات السوداني وذلك في الطابق الخاص بقسم شئون ضباط جهاز الأمن والمخابرات وإثر ذلك قامت قوة من جهاز الأمن والمخابرات بتطويق مبني رئاسة الأمن ومنع الدخول أو الخروج لكافة عناصر جهاز الأمن بمن في ذلك كبار الضباط، تجيئ هذه الإشتباكات مماثلة لإشتباكات حصلت من قبل في ذات المبني نتيجة لخلافات المواليين لمعسكر علي عثمان محمد طه ومعسكر نافع علي نافع (أبو العفين).

وتعتبر هذه الإشتباكات نتيجة طبيعية لحالة الإنقسام الإثني والإستقطاب الجهوي الحاد لأقطاب نظام الإبادة الجماعية .

تفيد الأخبار ان هنالك إصابات بالغة وربما حالات موت داخل المبني لم يكشف عنها بعد، سنفيدكم بالمستجدات.

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