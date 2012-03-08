نساء الحركة الشعبية فـى ذكـرى يــوم الــمرآة العـــالمـى : أن الحياة التى لاتتسع للاخرين تنتقص فيها إنسانية الجميع

فـى ذكـرى يــوم الــمرآة العـــالمـى

أن الحياة التى لاتتسع للاخرين تنتقص فيها إنسانية الجميع

بينما العالم كله يتأهب للاحتفال باليوم العالمى للمرآة نجد حكومة المؤتمر اللاوطنى تقدم هدية للمرآة السودانية بأغتيال الشهيدة

عوضية عجبنا جبريل بقناصة الشبيحة، لا لذنب أرتكبته سوى الدفاع عن حقوقها وتخليصها من الايدى الآثمة التى تتعدى ليلاً ونهاراً على النساء الابرياء. والمرآة عامة مازالت تحرز أقصى درجات التهميش وتعانى من الخدمات الصحية المتدنية ويعتبر سودان الانقاذ فى مقدمة الدول من حيث معدل وفيات الامهات، أذ يبلغ اكثر من ١١٠٧ لكل ١٠,٠٠٠ امرأة حديثة الولادة، كما أن هناك أكثر من ٤٣,٠٠٠ أمرأة تعرضن لعقوبة الجلد حسب تقاير الشرطة فى ولاية الخرطوم وفق المادة ١٥٢، فالمرآة السودانية الان تعانى الامرين. الازدراء الاجتماعى والعبء الاقتصادى فتحولن بسبب الحروب إلى مشردات ونازحات لاجئات ويتعرضن للمطاردة والملاحقة من شرطة النظام العام، وعلى نساء السودان بمختلف مشاربهم أن يجعلن من هذا اليوم يوم لمناهضة كل القوانيين المصادرة لحقوق المرآة والمواثيق الدولية- وليعلم المؤتمر اللاوطنى ان الحياة التى لاتتسع للاخرين بمختلف أعراقهم ودياناتهم وأعرافهم وثقافاتهم لا يهناء بانسانيته من يروج لها.

عاش نضال الشعب السودانى

عاش نضال المرآة السودانية

نساء الحركة الشعبية – شمال

الخرطوم – ٨ مارس ٢٠١٢