مصادر طبية تكشف عن إخلاء (السلاح الطبي) من المرضي لإستقبال جرحي القوات المسلحة.. ووفاة عقيد متأثراً بجراحه

واشنطن: عبد الفتاح عرمان

كشف طبيب- فضل حجب هويته- يعمل في مستشفي السلاح الطبي التابع للقوات المسلحة عن إخلاء المستشفي من المرضي يوم أمس، عدا المرضي في العناية المكثفة، لإستقبال عشرات الجرحي من جنود وضباط القوات المسلحة الذين أصيبوا في المعارك الأخيرة مع قوات الجبهة الثورية في منطقة جاوا التي تقع في الحدود بين الشمال والجنوب.

وأكد الطبيب المعني أن من بين الجرحي ضابط برتبة عقيد توفي يوم أمس- الثلاثاء- متأثراً بجراحه.

وكشف عن أن جهاز الإستخبارات في القوات المسلحة قد فرض يوم أمس سياجاً أمنياً على مستشفي السلاح الطبي لتفادي تسرب المعلومات عن الأعداد الهائلة للمصابين من جنود وضباط القوات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني.

يذكر أن قوات الجبهة الثورية المناوئة لنظام البشير قد أعلنت يوم أمس الأول عن تدمير لواءين لقوات المؤتمر الوطني في معارك جاو واللحمير بجنوب كردفان.