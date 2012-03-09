رئيس تحريرصحيفة صدى الاحداث يحتسب الشهيدين عمرعلي شريف وحامد عبد الله ادم

قال تعالى :( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ( 169 ) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( 170 ) يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ( 171 ) الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ( 172 ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ( 173 )
يحتسب رئيس تحرير صدى الاحداث السودانية وأسرة الصحيفة عند الله تعالى الشهيدين عمر علي شريف وحامد عبد الله ادم , والذين اسشتهداء في هجوم غادر على يد مليشيات عثمان وكبر , بمنطقة عد النجيلة (وادي المنقا) غرب ابوحمرة ,وهما يدافعان عن أموالهاوعرضهما , ورئيس التحرير اذ ينعى الشهيدين اذ يقدم اسمى ايات التعازي لاسرة الفقيدين , الذين جمعهما سماحة أهلنا الطيبين , ولم يخطر بباليهما ما يسعى اليه المدعو كبر ومليشاته في سعيهم لتفتيت النسيج الاجتماعي , ولعل شهادة عمر علي وحامد تعتبر رسالة واضحة على ان اهلنا يعيشون في وئام لا فرق بينهم رغم سعي النظام واذنابه لتفريقهم .
ورسالتنا في هذه السانحة المليء بالاسى والحزن الذي اصاب منطقتنا العزيزة ابو حمرة لندة التي لم تعرف القبلية النتنة اليه سبيلا , على جميع اهلنا ان يفوتوا الفرصة على المتربصين ,وان يكون شهادة اخوينا هذين ابلغ رسالة على ان هؤلاء الناس لحمة واحدة لا تفرقهم مكائد النظام ولا دسائس اذنابه.
خالص التعازي للعم شمو هارون صهر الشهيدعمر علي شريف والاخ الزميل الدكتور اسماعيل شمو هارون والاسرة الكريمة بابوحمرة ’ ولندة وشنقل طوباية. وابوزريقة.
يحتسب رئيس تحرير صدى الاحداث السودانية وأسرة الصحيفة عند الله تعالى الشهيدين عمر علي شريف وحامد عبد الله ادم , والذين اسشتهداء في هجوم غادر على يد مليشيات عثمان وكبر , بمنطقة عد النجيلة (وادي المنقا) غرب ابوحمرة ,وهما يدافعان عن أموالهاوعرضهما , ورئيس التحرير اذ ينعى الشهيدين اذ يقدم اسمى ايات التعازي لاسرة الفقيدين , الذين جمعهما سماحة أهلنا الطيبين , ولم يخطر بباليهما ما يسعى اليه المدعو كبر ومليشاته في سعيهم لتفتيت النسيج الاجتماعي , ولعل شهادة عمر علي وحامد تعتبر رسالة واضحة على ان اهلنا يعيشون في وئام لا فرق بينهم رغم سعي النظام واذنابه لتفريقهم .
ورسالتنا في هذه السانحة المليء بالاسى والحزن الذي اصاب منطقتنا العزيزة ابو حمرة لندة التي لم تعرف القبلية النتنة اليه سبيلا , على جميع اهلنا ان يفوتوا الفرصة على المتربصين ,وان يكون شهادة اخوينا هذين ابلغ رسالة على ان هؤلاء الناس لحمة واحدة لا تفرقهم مكائد النظام ولا دسائس اذنابه.
خالص التعازي للعم شمو هارون صهر الشهيدعمر علي شريف والاخ الزميل الدكتور اسماعيل شمو هارون والاسرة الكريمة بابوحمرة ’ ولندة وشنقل طوباية. وابوزريقة.
تعليق واحد على: رئيس تحريرصحيفة صدى الاحداث يحتسب الشهيدين عمرعلي شريف وحامد عبد الله ادم