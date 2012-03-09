رئيس تحريرصحيفة صدى الاحداث يحتسب الشهيدين عمرعلي شريف وحامد عبد الله ادم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ( 169 ) فرحين بما آتاهم ا

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ( 169 ) فرحين بما آتاهم ا