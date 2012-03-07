حركة التحرير: الوطنى نكص عن التزاماته و”ابوجا” ماتت

آخر لحظة: حافظ المصري

وجهت حركة جيش تحرير السودان قيادة نهار عثمان نهار إنتقادات لاذعة للمؤتمر الوطنى الوطنى الشريك فى اتفاقية ابوجا، وقالت أن الحكومة تنصلت عن إلتزاماتها تجاه الإتفاق الأمر الذى جعل الحركة فى حل عنها، وقال رئيس الحركة نهار عثمان ل “اخر لحظة” أمس أن كافة الخيارات أمامهم مفتوحة، لأن الوطنى نكص عن الوعود التى قطعها للحركات الموقعة على سلام دارفور” ابوجا” التى أصبحت الآن خارج التشكيل الحكومى الجديد، وأضاف انهم بصدد تنظيم صفوفهم للإنضمام الى المعارضة السلمية وخلق تحالفات جديدة.

نهار: قيادات بالوطني عرقلت إنفاذ أبوجا

الخرطوم: الحرة

قال رئيس حركة تحرير السودان الموقعة غتفاقية السلام, نهار عثمان نهار ان قيادات بالوطني لم يسمها عمدت الي ماوصفة با جهاض اتفاق ابوجا في وقت اكد فية استمرار شراكتهم مع الوطني في كافة المستويات , وأعرب فيها عن اسبعادهم من المشكاركة في السلطة الاقليمية لدارفور برئاسة دكتور التجاني السيسي برغم استعدادهم للتعاون مع السلطة الاقليمية .وأضاف في تصريح صحفي امس انه برغم أنهم يعدون شريكا اساسيا في اتفاق سلام أبودا فانة تم تجاوزهم في التمثيل ,ولفت الي ان اتفاق وثيق الدولة تعد ملحق لاتغاق ابوجا مشيرا انهم في الحركة الشريك الاساسي في انجاح العملية السلمية في اقليم دارفور ,داعيا المؤتمر الي ضرورة التعامل بواقعية وشفافية ىمع الحركات الموقعة : بعيدا عن عمليات الاصغاء والتهميش , لاجل الامن والاستقرار بالاقليم.