اعلان عن توقف الموقع للصيانة

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الاعلام –هيئة تحرير الموقع

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الاخوات والاخوة زوار ومتصفحى موقع حركة العدل والمساواة السودانية الكرام تحية طيبة

نود ان ننوه الى ان الموقع سيتوقف بداعي الصيانة وذلك في صباح يوم الجمعة 09/03/2012من الساعة 12 ليلا وحتى الرابعة من فجر ذات اليوم بالتوقيت الاوربي.

فنعتذر عن الانقطاع ونجدد لكم الشكر وجزيل الامتنان على ثقتكم الغالية وعلى مساهماتكم وتفاعلكم واثراءكم للموقع.

مع جزيل الشكر والتقدير

هيئة التحرير

08/03/2012