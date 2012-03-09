اعلان عن توقف الموقع للصيانة

نُشرت بتاريخ 09.03.2012 بواسطة jem

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة الاعلام هيئة تحرير الموقع

www.sudanjem.com, info@sudanjem.com

الاخوات والاخوة زوار ومتصفحى موقع حركة العدل والمساواة السودانية الكرام  تحية طيبة

نود ان ننوه الى ان الموقع سيتوقف بداعي الصيانة وذلك في  صباح يوم الجمعة 09/03/2012من الساعة 12 ليلا وحتى الرابعة من فجر ذات اليوم بالتوقيت الاوربي.

فنعتذر عن الانقطاع ونجدد لكم الشكر وجزيل الامتنان على ثقتكم الغالية وعلى مساهماتكم وتفاعلكم واثراءكم للموقع.

مع جزيل الشكر والتقدير
هيئة التحرير
08/03/2012

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