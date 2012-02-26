عاجل : قوات الجبهة الثورية تحرر منطقة جاو وتحاصر تروجي بجنوب كردفان

خاص – جم ويب سايت- سامي اسحق :في اطار تدشين عمل الجبهة الثورية السودانية نحو اسقاط نظام البشير , وفي تطور عملي مهم تمكنت قوات الجبهة الثورية السودانية , من تحرير منطقة جاوا في جنوب كردفان , صباح هذا اليوم الاحد 26/02/2012 م .وقال الاستاذ سامي اسحق مراسل جم الحربي, من جاوة عن تمكن قوة مكونة من حركة العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان للعدالة و الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال ) وحركة تحرير السودان الوحدة, تمكنت هذه القوة من طرد وتجريد قوات الجيش ومليشبات النظام المتمركزة في منطقة جاوة وتحريرها بالكامل وطرد مليشيات النظام وتطهير المنطقة تماما فضلا عن الاستيلاء على عدد كبير من الاسلحة والزخائر جاري حصرها. .

واضاف ان قوات الجبهة الثورية الان تجري عمليات تمشيط واسعة وحصر لمخلفات مليشيات النظام , كما ان قواتنا تحاصر منطقة تروجي الان.

يذكر ان الجبهة الثورية قد اكملت هيكلتها النهائية وانتخبت الفريق مالك عقار رئيسا وثلاث نواب هم :الفريق اول دكتور جبريل ابراهيم نائبا لرئيس الجبهة الثورية لشؤون العلاقات الخارجية والاعلام, والشؤون الانسانية, فضلا عن مني مناوي وعبد الواحد نور