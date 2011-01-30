عاجل: الشرطة السودانية تشتبك مع طلاب في الخرطوم

الشرطة السودانية تشتبك مع طلاب في الخرطوم

بالروح بالدم نفديك يا سودان

http://www.youtube.com/watch?v=iDJ0dvERHik

الخرطوم (رويترز) – قال شهود ان الشرطة السودانية ضربت طلابا واعتقلت بعضهم خلال مظاهرات في الخرطوم بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء المدينة للمطالبة باستقالة الحكومة.

وقال رجل من المحتجين يدعى محمد صلاح لرويترز ان عشرات من أفراد الشرطة بدأوا يضربون الطلاب بالعصي في ساحة جاكسون وأن بعضهم اعتقل.

كما ذكر شاهد من رويترز أن أفرادا مسلحين من شرطة مكافحة الشغب أطلقوا قذائف الغاز المسيل للدموع وحاصروا الطلاب في جامعتين بالعاصمة على الاقل.